Salih Ayhan Bayburtlu Gençleri Bakanlıkta Ağırladı

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, T3 Vakfı Bayburt Temsilciliği bünyesindeki gençleri bakanlıkta konuk etti. Ziyarette, gençlerin geliştirdiği projelerin önemine ve gençlere verilen desteğin sürdürüleceğine dikkat çekildi.

Ziyarette Vurgulananlar

Ayhan, kabulde yaptığı konuşmada Milli Teknoloji Hamlesi'ne gönülden bağlı, azimli ve heyecan dolu gençlerin ortaya koyduğu projelerin Türkiye'nin geleceğine ışık tuttuğunu belirtti. Gençlerin çalışmalarının ülkenin yarınlarını daha parlak kıldığı vurgulandı.

Ayrıca Ayhan, geleceğin Türkiye'sini inşa eden gençlerin her zaman yanında olacaklarını ve onları her alanda desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

T3 Vakfı'na Teşekkür

Bakan Yardımcısı Ayhan, ziyaret vesilesiyle T3 Vakfı ailesine teşekkür ederek gençlere başarı dileklerinde bulundu. Ziyaret, gençlerin motivasyonunu güçlendiren bir temas olarak değerlendirildi.

