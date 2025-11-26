Salihli’de 103 bin 192 Araç Denetlendi: 25 bin 163 Sürücüye Ceza

2025'in ilk 9 ayında Salihli'de 103 bin 192 araç kontrol edildi, 25 bin 163 sürücüye ceza uygulandı; denetimler kararlılıkla sürecek.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:43
Salihli'de Trafik Denetimleri: İlk 9 Ayda 103 bin 192 Araç Kontrol Edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde yapılan denetimlerde 103 bin 192 araç kontrol edilirken, 25 bin 163 sürücüye cezai işlem uygulandı; raporda ayrıca 845 aracın trafikten men edildiği belirtildi.

Denetimlerin Kapsamı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafiğin düzenlenmesi ve kaza riskinin azaltılması amacıyla günün farklı saatlerinde ilçe genelinde uygulamalar gerçekleştirdi. İlk 9 aylık dönemde kontrol edilen araçlar şunlar:

8 bin 867 elektrikli bisiklet, 7 bin 351 kamyon veya kamyonet, 5 bin 694 otobüs ve minibüs, 47 bin 236 motosiklet ve 29 bin 774 otomobil olmak üzere toplam 103 bin 192 araç kontrol edildi.

En Çok Tespit Edilen İhlaller

Denetimler sonucunda sürücülere uygulanan cezai işlemler arasında öne çıkanlar şunlar:

601 kırmızı ışık ihlali, 482 alkollü araç kullanımı, 499 emniyet kemeri takmama, 674 yayalara geçiş önceliği vermeme, 1.853 seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, 942 hız ihlali, 664 abartı egzoz kullanımı, 805 trafiği tehlikeye düşürme, 3.945 hatalı park, 2.532 sürücü belgesiz araç kullanma ve 6.705 kask kullanmama şeklinde kayıtlara geçti. Toplamda 25 bin 163 sürücüye idari işlem uygulandı.

Trafikten Men Edilen Araçlar

Denetimlerde ayrıca farklı sebeplerle araçlar trafikten men edildi. Raporda yer alan detaylara göre; hacizli ve yakalaması bulunan 122, tescilsiz 28, abartı egzoz 54, plakasız 100, sigortasız 132, hatalı park 13 ve diğer kurallara ihlalden 103 araç olmak üzere toplam 552 araç trafikten men edildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafiğin düzenlenmesi ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla etkin ve kararlı denetimlerin süreceğini vurguladı.

