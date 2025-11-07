Salihli’de Turizmde Yeni Dönem: Sardes ve 'Paranın Doğduğu Kent'

Salihli’de turizmde yeni dönem: 'Paranın Doğduğu Kent' stratejisi

Kaymakamlık öncülüğünde geniş katılımlı turizm istişaresi

Paranın ilk kullanıldığı Lidya Devleti’nin başkenti Salihli’de, 'Paranın Doğduğu Kent Salihli’de Turizmi Geliştirme Buluşması' adıyla düzenlenen toplantı, ilçenin turizm potansiyelini artırma hedefiyle toplandı. Etkinlik Salihli Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Sardes Antik Kenti, termal kaynaklar ve doğal güzelliklerin daha etkin tanıtılması, turizm altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesine dair stratejiler ele alındı.

Hazırlanan eylem planı kapsamında özellikle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Sardes Antik Kenti başta olmak üzere kültürel mirasların tanıtımı, termal turizm yatırımlarının teşviki ve jeopark turizminin desteklenmesi yönünde kararlar alındı.

Toplantıda ayrıca Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin geliştirdiği ve TÜBİTAK'tan tescil belgesi alan 'Aslan Figürlü Kurabiye' tanıtıldı. Yerel lezzetlerin tanıtıma katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaymakam Ali Güldoğan toplantının sonunda şunları söyledi: 'Salihli’nin sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda güçlü bir destinasyon merkezi olması temel hedefimizdir. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde, ilçemizin turizm vizyonunu geliştirecek projeleri kararlılıkla hayata geçireceğiz.'

Toplantı, belirlenen stratejik hedeflerin koordinasyon içinde sürdürülmesi kararı ile sona erdi.

