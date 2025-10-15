Salihli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı, 30 bin 839 Hap Ele Geçirildi

Salihli'de kapsamlı uyuşturucu operasyonu

Emniyet ekipleri adreslere baskın düzenledi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 30 bin 839 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında ilk etapta E.A. (38), M.E. (36) ve S.K. (29) gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmada şüphelilerle bağlantısı olduğu belirlenen E.Ç. (40) de yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

