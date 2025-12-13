DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.848.069,96 0,15%

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan Sarıpınar'da Sorunları Dinledi

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Sarıpınar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi; çözüm için ilgili kurumlarla çalışmalar yapılacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 17:18
Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan Sarıpınar'da Sorunları Dinledi

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan Sarıpınar'da Sorunları Dinledi

Vatandaşlarla buluşma programı kapsamında mahalle ziyareti

Manisa'nın Salihli ilçesi Kaymakamı Ali Güldoğan, vatandaşlarla buluşma programı kapsamında Sarıpınar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında mahalle muhtarından mahalleye dair bilgi alan Kaymakam Güldoğan, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Güldoğan, iletilen konuların çözümü için ilgili kurumlarla gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Hazır bulunan kurum amirleriyle birlikte değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Ali Güldoğan, mahallede tespit edilen sorunların takipçisi olunacağını ve vatandaşların taleplerinin imkanlar dahilinde karşılanacağını belirtti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇE KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN, VATANDAŞLARLA BULUŞMA PROGRAMI KAPSAMINDA...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇE KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN, VATANDAŞLARLA BULUŞMA PROGRAMI KAPSAMINDA SARIPINAR MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇE KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN, VATANDAŞLARLA BULUŞMA PROGRAMI KAPSAMINDA...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Akran Akademi'den Farkındalık Gösterisi: Engelleri Kaldıran Öğrenciler Tam Not Aldı
2
Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar
3
Samsun'da tanker sürücüsü aracında silahla ölü bulundu
4
BİTEK ve Karya Farma HBX AR-GE'den İYTE'de Stratejik İş Birliği
5
Başkale'de Yoğun Sis: Görüş Mesafesi 5 Metreye Düştü
6
Mudurnu'da takla atan otomobil metrelerce sürüklendi
7
Karabük’te Kayıp 29 Yaşındaki Abuzer Y. Ağaçlık Alanda Ölü Bulundu

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama