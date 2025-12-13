Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan Sarıpınar'da Sorunları Dinledi

Vatandaşlarla buluşma programı kapsamında mahalle ziyareti

Manisa'nın Salihli ilçesi Kaymakamı Ali Güldoğan, vatandaşlarla buluşma programı kapsamında Sarıpınar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında mahalle muhtarından mahalleye dair bilgi alan Kaymakam Güldoğan, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Güldoğan, iletilen konuların çözümü için ilgili kurumlarla gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Hazır bulunan kurum amirleriyle birlikte değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Ali Güldoğan, mahallede tespit edilen sorunların takipçisi olunacağını ve vatandaşların taleplerinin imkanlar dahilinde karşılanacağını belirtti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇE KAYMAKAMI ALİ GÜLDOĞAN, VATANDAŞLARLA BULUŞMA PROGRAMI KAPSAMINDA SARIPINAR MAHALLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ.