Salo, Mussolini'ye Verdiği Fahri Vatandaşlık Unvanını Geri Aldı

İtalya'nın Salo Kentinde Tarihi Karar

İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü kıyısında yer alan Salo kenti, faşist lider Benito Mussoliniye verdiği fahri vatandaşlık unvanını 100 yıl sonra geri aldı. Bu karar, Salo'nun belediye meclisi tarafından alınırken, kentteki sol partilerin oyları önemli rol oynadı.

Sol Partilerin Mücadelesi

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Salo Belediye Meclisi dünkü toplantısında, Mussolini'ye Mayıs 1924te verilen unvanın geri alınmasına karar verdi. 29 yaşındaki belediye başkanı Francesco Cagnini konuyla ilgili olarak "Bugünün İtalya'sında artık onun fikirlerine yer yok." ifadelerini kullandı.

Tarih Tekerrür Etti

Son 20 yılda, Salo kent meclisinde Mussolini'ye verilen unvanın geri alınması için 3 kez teklif sunuldu. Bu girişimlerin sonuncusu, sol partilerin kararlılığı sayesinde başarılı oldu.

Salo, 2. Dünya Savaşı sırasında Mussolini'nin Nazi Almanyası'nın güdümündeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'ni (RSI) kurduğu yer olarak biliniyor. Her yıl bazı faşist gruplar ve Mussolini sempatizanları, faşist liderin Ekim 1922'deki "Roma'ya yürüyüşü"nün yıl dönümünde Salo'ya ziyarette bulunuyorlar.