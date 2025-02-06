Şam'da 6 Şubat Depremleri İçin Anma Töreni Düzenlendi

Şam'da Deprem Kurbanları Anıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), Şam'daki Emevi Meydanı'nda bir anma programı düzenledi.

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Törene katılanlar, ellerinde "6 Şubat depreminde Suriyelilere uzanan tüm yardım ellerini minnetle hatırlıyoruz", "6 Şubat 2023 gününün sabahı hatıralardan asla silinmeyecek", "Deprem felaketinin üzerinden 2 yıl geçti, hafızamız bu acıyı unutmayacak" ve "Şubat 2023 depremlerinin kurbanlarını rahmetle anıyoruz" ifadelerinin Türkçe ve Arapça yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Sivil Savunma Sözcüsü İsmail Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Abdullah, depremin yarattığı yıkım nedeniyle Suriye'de evi yıkılan binlerce ailenin çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını belirterek, mağdurların unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Depremin Etkileri

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'nin kuzeybatısında büyük yıkımlara yol açtı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından 8 Mart 2023'te yapılan açıklamaya göre, Suriye'de 8,8 milyon kişi bu depremlerden etkilendi, binlerce kişi evsiz kaldı ve 10 bin 600 bina yıkıldı.

Depremler sonucunda Suriye'de en az 3 bin 680 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi ise yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), Şam'daki Emevi Meydanı'nda anma programı düzenledi.Törene katılanlar ellerinde "6 Şubat depreminde Suriyelilere uzanan tüm yardım ellerini minnetle hatırlıyoruz", "6 Şubat 2023 gününün sabahı hatıralardan asla silinmeyecek", "Deprem felaketinin üzerinden 2 yıl geçti, hafızamız bu acıyı unutmayacak" ve "Şubat 2023 depremlerinin kurbanlarını rahmetle anıyoruz" ifadelerinin Türkçe ve Arapça yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), Şam'daki Emevi Meydanı'nda anma programı düzenledi.Törene katılanlar ellerinde "6 Şubat depreminde Suriyelilere uzanan tüm yardım ellerini minnetle hatırlıyoruz", "6 Şubat 2023 gününün sabahı hatıralardan asla silinmeyecek", "Deprem felaketinin üzerinden 2 yıl geçti, hafızamız bu acıyı unutmayacak" ve "Şubat 2023 depremlerinin kurbanlarını rahmetle anıyoruz" ifadelerinin Türkçe ve Arapça yazılı olduğu dövizler taşıdı.