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Şam'da Gazze'ye Destek Gösterisi: Boykot Çağrısı Yapıldı

Şam'da düzenlenen gösteride Gazze halkına destek verildi ve İsrail'e finansal katkı sağlayan şirketlere boykot çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 19:19
Şam'da Gazze'ye Destek Gösterisi: Boykot Çağrısı Yapıldı

Şam'da Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Gazze halkıyla dayanışma amacıyla ve İsrail'e finansal destek veren şirketlerin boykot edilmesi için büyük bir gösteri gerçekleştirildi. Hicaz İstasyonu Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, Filistin bayrakları taşıyarak duyarlılıklarını dile getirdi.

Gösteride Yükselen Sesler

Göstericiler, "Boykot, boykot", "Duy duy Netanyahu, buradan çık" ve "Gazzeli çocukların parçalanmış bedenlerinin bedelini ödemeye razı mısın?" gibi yazıların bulunduğu dövizler açtılar. Alaa Dallo isimli bir katılımcı, iki yıldır Gazze'ye yönelik devam eden saldırılara karşı tepkilerini göstermek için toplandıklarını belirtti.

Dallo, saldırılara karşı duyarlılık gösterdiklerini, siyonist yapıyı ve onu destekleyen ülkelerin ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu. "Bu şirketlere para gitmezse, silahları finanse edemezler ve bizi bombalamayı bırakırlar. Böylece Gazze ve tüm dünya bu işgalden kurtulur," şeklinde konuştu.

Sessiz Kalınamaz

Göstericilerden Bera Nekkaş, Gazze’de yaşananların karşısında sessiz kalmadıklarını ifade ederek, "İşgalci yapıyı destekleyen ürünlerin piyasada bu kadar yaygın olduğunu görünce, sessiz kalamadık," dedi. Toplumda bu konuda bir bilinç eksikliği olduğunu vurgulayan Nekkaş, "Gazze’de çocuklar öldürülürken, bu ilgisizlik kabul edilemez. Hakkı savunmak ve halka doğruları anlatmak istedik" dedi.

Geçmişteki Acılar

Nekkaş, Suriyelilerin de geçmişte benzer acılar yaşadığını hatırlatarak, "Gazze’de bugün yaşananları biz de bir dönem yaşadık. Buradan onlara sesleniyoruz, tüm yaşadıklarımıza rağmen sizinleyiz. Gazze’nin yanındayız ve boykotu destekliyoruz," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Saldırıları ve Planları

Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı tekrar saldırılara başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamının işgal edileceğini duyurdu. Saldırıların başlamasından bu yana yaşamını yitiren Filistinli sayısının 54,084'e, yaralı sayısının ise 123,308'e ulaştığı bildirildi.

İsrailli bakanlar, Gazze'de sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneydeki toplama kamplarına, ardından başka ülkelere sürmeyeceklerini açıkladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Gazze halkıyla dayanışma ve İsrail'e finansal destek veren şirketleri...

Suriye'nin başkenti Şam'da, Gazze halkıyla dayanışma ve İsrail'e finansal destek veren şirketleri boykot amacıyla gösteri düzenlendi. Hicaz İstasyonu Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı ve üzerinde "Boykot, boykot", "Duy duy Netanyahu, buradan çık", "Şam’dan Gazze’ye selam" ile "Gazzeli çocukların parçalanmış bedenlerinin bedelini ödemeye razı mısın?" yazılı dövizler açtı.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Gazze halkıyla dayanışma ve İsrail'e finansal destek veren şirketleri...

Suriye'nin başkenti Şam'da, Gazze halkıyla dayanışma ve İsrail'e finansal destek veren şirketleri boykot amacıyla gösteri düzenlendi. Hicaz İstasyonu Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı ve üzerinde "Boykot, boykot", "Duy duy Netanyahu, buradan çık", "Şam’dan Gazze’ye selam" ile "Gazzeli çocukların parçalanmış bedenlerinin bedelini ödemeye razı mısın?" yazılı dövizler açtı.

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