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Şam'da 'Nazım Paşa Sempozyumu' ile Tarihe Tanıklık Edildi

Şam'da düzenlenen sempozyumda Hüseyin Nazım Paşa’nın eserleri ve mirası ele alındı, katılımcılara tarihsel bilgiler verildi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 15:43
Şam'da 'Nazım Paşa Sempozyumu' ile Tarihe Tanıklık Edildi

Şam'da 'Nazım Paşa Sempozyumu' ile Tarihe Tanıklık Edildi

Şam, Suriye'nin başkenti, geçmişte Osmanlı İmparatorluğu döneminde "Merhametli Vali" olarak anılan Hüseyin Nazım Paşa'yı anmak için önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. Muhacirin Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Osmanlı dönemindeki valilik dönemi olan 1898-1909 yıllarını kapsayan Nazım Paşa’nın düşünce dünyası ve eserleri üzerine odaklandı.

Enes Tello'dan Önemli Açıklamalar

Şam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı ve Şam Tarihi Uzmanı Enes Tello, sempozyumda katılımcılara hitap ederek, "Nazım Paşa’nın eserlerini yeni nesle aktarmak ve mirasını yaşatmak amacıyla bu sempozyumu düzenledik," ifadelerini kullandı.

Tello, ayrıca Nazım Paşa'nın yaşamına ışık tutan önemli bir roman olan Ali Tantavi’nin "Nihayet" adlı eserine atıfta bulunarak, Paşa’nın saygın bir vali, nazik ve şefkatli bir lider olduğunu vurguladı.

Osmanlı Dönemindeki Etkileri ve Mirası

Şam'da yaşamış olan Nazım Paşa'nın kalıcı eserlerinden bahseden Tello, bu yapıların hala ayakta durduğunu, toplumun hafızasında canlı kaldığını belirtti. "Nazım Paşa, konuşan bir tarihtir." diyen Tello, onun tarihi mirasının, insanlar ve yapılar arasında nasıl bir bağ oluşturduğunu detaylandırdı.

Tello, aynı zamanda Girit ve Rumeli'den gelen mülteciler için Muhacirin Mahallesi’ni inşa ettiğini, buranın Osmanlı'nın sığınaklarından biri haline geldiğini ifade etti. Şam halkına yeni su kaynakları sağladığını ve çeşitli kamu binaları inşa ettiğini de ekledi.

Tarihin Hikayesi ve Unutulmuş Anılar

Tello, Nazım Paşa'nın 1920 yılında Fransız işgali altında Şam’a yaptığı ziyareti anlatırken, o dönemde halkın Paşa'yı tanımadığını ve bu durumun kendisinde derin bir hüzün yarattığını belirtti. "Nazım Paşa, işgal döneminde inşa ettiği mahalleyi ziyaret ettiğinde kimse onu tanımadı. Bu kalp kırıklığı, insanların Fransız baskısı altında olmasıyla ilişkilidir," dedi.

Sempozyumun sonunda, Enes Tello, eski büyük insanların hayatlarını çocuklara ve genç nesillere aktarmanın önemine vurgu yaparak, etkinliğin bu bağlamda önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Suriye'nin başkenti Şam’da, Osmanlı İmparatorluğu döneminde üç kez vali olarak görev yapan ve...

Suriye'nin başkenti Şam’da, Osmanlı İmparatorluğu döneminde üç kez vali olarak görev yapan ve "Merhametli Vali" olarak tanınan Hüseyin Nazım Paşa’yı anmak ve fikirlerini yaşatmak amacıyla bir sempozyum düzenlendi. Şam’daki Muhacirin Mahallesi'nde yer alan Sosyal Forum yerleşkesinde, 1898-1909 yıllarında Şam'da valilik yapan Hüseyin Nazım Paşa’nın düşünce dünyası ve eserlerinin ele alındığı "Muhacirin Mahallesi ve Osmanlı’nın Son Paşası Nazım Paşa" temalı bir sempozyum düzenlendi. Tarih meraklılarının katılımıyla gerçekleşen sempozyumda, Şam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı ve Şam Tarihi Uzmanı Enes Tello konuştu.

Suriye'nin başkenti Şam’da, Osmanlı İmparatorluğu döneminde üç kez vali olarak görev yapan ve...

Suriye'nin başkenti Şam’da, Osmanlı İmparatorluğu döneminde üç kez vali olarak görev yapan ve "Merhametli Vali" olarak tanınan Hüseyin Nazım Paşa’yı anmak ve fikirlerini yaşatmak amacıyla bir sempozyum düzenlendi. Şam’daki Muhacirin Mahallesi'nde yer alan Sosyal Forum yerleşkesinde, 1898-1909 yıllarında Şam'da valilik yapan Hüseyin Nazım Paşa’nın düşünce dünyası ve eserlerinin ele alındığı "Muhacirin Mahallesi ve Osmanlı’nın Son Paşası Nazım Paşa" temalı bir sempozyum düzenlendi. Tarih meraklılarının katılımıyla gerçekleşen sempozyumda, Şam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı ve Şam Tarihi Uzmanı Enes Tello konuştu.

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