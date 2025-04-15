Şam'da Savaş Sonrası Barışa Duyulan Özlem: 'Yol' Sergisi Açıldı

Şam'da Savaş Sonrası Barış için Sanatın Gücü

Suriye'nin başkenti Şam'da, Medad Görsel Sanatlar Derneği tarafından düzenlenen 'Yol' sergisi, savaş sonrası barışa duyulan özlemi sanatla ifade ediyor. 5 Nisan'da açılan ve 30 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide, 'hoşgörü' ve 'bağışlama' temaları öne çıkıyor.

Geleneksel Ortamın Dışında Özgün Bir Mekan

İnşaat halindeki bir mekanda düzenlenen sergi, güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Sanatçılar, yeniden inşanın yalnızca yapıların değil, insanların da içinde yer alması gerektiğini vurgulamak istiyor.

Özel ışıklandırma ve karanlık ortam gerektiren eserlerin sergilendiği etkinlik, akşam saatlerinde ziyaretçilerini ağırlıyor ve 18 Nisan'a kadar açık kalacak.

Sanatın Geleceği ve Barış Mesajı

Medad Görsel Sanatlar Derneğinden Mervan Teyyara, sergi fikrinin 25 Aralık'ta ortaya çıktığını ve ilham kaynağının Kur'an'daki 'Ve kalplerini uzlaştırdı; şüphesiz O, Aziz'dir, Hakim'dir.' ayeti olduğunu belirtti. Teyyara, genç sanatçılara hoşgörü kavramını kişisel yorumlamaları için bir fırsat sunulduğunu ifade etti.

Teyyara, sanatın Suriye'nin yeniden inşasında, özellikle de insanın yeniden inşasında öncelikli bir rol oynaması gerektiğini belirterek, “Bu uzun yolda sadece bir taş olabiliriz ama sanatın etkisi zamanla ortaya çıkar” dedi.

Sanatın Umut Dolu İletişimi

Sergiyi çocuklarıyla ziyaret eden eğitimci Zeyneb Biyyaa, sanatın kendisine umut verdiğini ifade ederek, “Sanat ortamı çok etkileyici. Genç sanatçılar, bizim için umut ışığısınız” dedi.

Savaşın izlerinin hala taze olduğunu vurgulayan Biyyaa, sanatın bu izleri silmede önemli bir rol üstlenebileceğini belirtti. “Kötü günleri geride bırakmalıyız. Siyah ve beyaz figürlerin olduğu bir eserde, siyahı unutalım, beyazda kalalım” ifadelerini kullandı.

Sanatın Yeniden İnşa Sürecindeki Yeri

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu sanatçı Delaa Lembo ise 'Birikim' başlıklı eseriyle katılarak, sanatın sadece estetik değil, aynı zamanda yeniden inşanın bir parçası olduğunu vurguladı. “Ülkemizin bugün hem insanı hem de toplumu yeniden inşa etmeye ihtiyacı var” dedi.

Lembo, sanatın nefret söylemine karşı güçlü bir araç olduğunu savunarak, “Sanat, insanlar arasında duygusal bağ kurmanın ve toplumsal diyaloğu geliştirmenin en etkili yoludur” şeklinde konuştu.

Suriye'nin başkenti Şam'da yerel Medad Görsel Sanatlar Derneğince açılan "Yol" sergisi, ülkede savaş sonrası barışa duyulan özlemi sanat yoluyla ifade ediyor. Şam'ın merkezinde 5 Nisan'da açılan ve 30 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide, "hoşgörü" ve "bağışlama" temaları işleniyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da yerel Medad Görsel Sanatlar Derneğince açılan "Yol" sergisi, ülkede savaş sonrası barışa duyulan özlemi sanat yoluyla ifade ediyor. Şam'ın merkezinde 5 Nisan'da açılan ve 30 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide, "hoşgörü" ve "bağışlama" temaları işleniyor.