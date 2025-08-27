Şam'da Suriye Türkmenleri: Parlamento Seçimleri İçin Temsil Gücü Toplantısı

Şam'da "Parlamento Seçimlerinde Türkmen Varlığını Güçlendirme" Toplantısı

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu, Eylül'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde Türkmenlerin siyasi etkinliğini ve temsiliyet gücünü artırmak amacıyla başkent Şam'da "Parlamento Seçimlerinde Türkmen Varlığını Güçlendirme Toplantısı" düzenledi.

Katılımcılar ve amaç

Toplantıya ülkenin farklı illerinden Türkmen siyasi aktörler, kanaat önderleri ve toplum temsilcileri katıldı. Federasyonun hedefi, yaklaşan seçimlerde Türkmenlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini sağlamak ve siyasi birlik oluşturmak olarak belirtildi.

Tarık Cevizci'nin açıklamaları

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Cevizci, AA muhabirine ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, Türkmenlerin bu tarihi süreçte sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi. Cevizci, "Ülkenin yeniden inşasında ve kalkınmasında aktif rol üstlenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cevizci, geçmişte Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yönetime verilen desteğin tekrarlandığını belirterek, Eylül'de planlanan parlamento seçimlerine değindi: "Türkmenlerin bu seçimlerde hak ettikleri şekilde temsil edilmeleri için her türlü çabanın içerisinde olacağız."

Türkmenlerin hem Arap hem de Türk dünyasıyla güçlü bağlarına dikkat çeken Cevizci, "Suriye Türkmenleri, bu iki dünya arasında doğal bir köprüdür. Ortak faydaya yönelik her çalışmada etkin rol üstlenmeye hazırız." çağrısında bulundu.

Cevizci ayrıca Türkmen Kurultayı üyelerine seslenerek siyasi birliğin önemine vurgu yaptı: "Siyasi birliğimizi sağlamadan hak ettiğimiz konuma ulaşamayız. Tüm Türkmen yapılarını ve şahsiyetlerini kurultaya katılmaya davet ediyorum."

Vatandaşlık esasına dayalı bir devlet yapısı talebini yineleyen Cevizci, "Başta Türkmenler olmak üzere tüm etnik, dini ve mezhepsel grupların kültürel hakları anayasal güvence altına alınmalı." dedi. Suriye'nin çok kimlikli yapısının doğru yönetildiğinde bir zenginlik olduğunu vurguladı.

Yerel temsil ve yeni yapılar

Toplantıya katılanlardan Deyrizor ili Türkmenlerinden Müyesser Sait, toplantının başarılı geçtiğini belirterek Türkmenlerin ekonomik gücünü artırmak için Türkmen İş İnsanları Konseyi ve Türkmen Aşiretler Konseyi kurulmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Sait, yaklaşan parlamento seçimleri öncesi Türkmenlerin sayıları ve fedakarlıkları oranında mecliste temsil edilmesi gerektiğini vurguladı. "Suriye’nin toprak bütünlüğünü de vurguluyoruz. Ayrılıkçı talepler ülkeyi zayıflatacak." ifadelerini kullandı.

Müyesser Sait, Türkmenlerin geçmişte olduğu gibi bugün de Suriye'nin birliği ve istikrarı için aktif rol almaya hazır olduğunu belirterek, her toplumsal kesimin tek çatı altında birleşmesi çağrısında bulundu.

Toplantı, Türkmenlerin siyasi birlik ve temsil taleplerini güçlendirme, ekonomik ve toplumsal yapılar oluşturarak seçim sürecine etkin katılım sağlama hedefiyle sonlandırıldı.

