DOLAR
41,04 0%
EURO
47,62 0,49%
ALTIN
4.461,66 0,26%
BITCOIN
4.559.545,02 0,22%

Şam'da Suriye Türkmenleri: Parlamento Seçimleri İçin Temsil Gücü Toplantısı

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu, Eylül'de planlanan parlamento seçimleri öncesi Şam'da Türkmenlerin siyasi temsiliyetini güçlendirme toplantısı düzenledi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:58
Şam'da Suriye Türkmenleri: Parlamento Seçimleri İçin Temsil Gücü Toplantısı

Şam'da "Parlamento Seçimlerinde Türkmen Varlığını Güçlendirme" Toplantısı

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu, Eylül'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde Türkmenlerin siyasi etkinliğini ve temsiliyet gücünü artırmak amacıyla başkent Şam'da "Parlamento Seçimlerinde Türkmen Varlığını Güçlendirme Toplantısı" düzenledi.

Katılımcılar ve amaç

Toplantıya ülkenin farklı illerinden Türkmen siyasi aktörler, kanaat önderleri ve toplum temsilcileri katıldı. Federasyonun hedefi, yaklaşan seçimlerde Türkmenlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini sağlamak ve siyasi birlik oluşturmak olarak belirtildi.

Tarık Cevizci'nin açıklamaları

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Cevizci, AA muhabirine ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, Türkmenlerin bu tarihi süreçte sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi. Cevizci, "Ülkenin yeniden inşasında ve kalkınmasında aktif rol üstlenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cevizci, geçmişte Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yönetime verilen desteğin tekrarlandığını belirterek, Eylül'de planlanan parlamento seçimlerine değindi: "Türkmenlerin bu seçimlerde hak ettikleri şekilde temsil edilmeleri için her türlü çabanın içerisinde olacağız."

Türkmenlerin hem Arap hem de Türk dünyasıyla güçlü bağlarına dikkat çeken Cevizci, "Suriye Türkmenleri, bu iki dünya arasında doğal bir köprüdür. Ortak faydaya yönelik her çalışmada etkin rol üstlenmeye hazırız." çağrısında bulundu.

Cevizci ayrıca Türkmen Kurultayı üyelerine seslenerek siyasi birliğin önemine vurgu yaptı: "Siyasi birliğimizi sağlamadan hak ettiğimiz konuma ulaşamayız. Tüm Türkmen yapılarını ve şahsiyetlerini kurultaya katılmaya davet ediyorum."

Vatandaşlık esasına dayalı bir devlet yapısı talebini yineleyen Cevizci, "Başta Türkmenler olmak üzere tüm etnik, dini ve mezhepsel grupların kültürel hakları anayasal güvence altına alınmalı." dedi. Suriye'nin çok kimlikli yapısının doğru yönetildiğinde bir zenginlik olduğunu vurguladı.

Yerel temsil ve yeni yapılar

Toplantıya katılanlardan Deyrizor ili Türkmenlerinden Müyesser Sait, toplantının başarılı geçtiğini belirterek Türkmenlerin ekonomik gücünü artırmak için Türkmen İş İnsanları Konseyi ve Türkmen Aşiretler Konseyi kurulmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Sait, yaklaşan parlamento seçimleri öncesi Türkmenlerin sayıları ve fedakarlıkları oranında mecliste temsil edilmesi gerektiğini vurguladı. "Suriye’nin toprak bütünlüğünü de vurguluyoruz. Ayrılıkçı talepler ülkeyi zayıflatacak." ifadelerini kullandı.

Müyesser Sait, Türkmenlerin geçmişte olduğu gibi bugün de Suriye'nin birliği ve istikrarı için aktif rol almaya hazır olduğunu belirterek, her toplumsal kesimin tek çatı altında birleşmesi çağrısında bulundu.

Toplantı, Türkmenlerin siyasi birlik ve temsil taleplerini güçlendirme, ekonomik ve toplumsal yapılar oluşturarak seçim sürecine etkin katılım sağlama hedefiyle sonlandırıldı.

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu, eylül'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesi...

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu, eylül'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesi Türkmenlerin siyasi etkinliğini ve temsiliyet gücünü artırmak amacıyla "Parlamento Seçimlerinde Türkmen Varlığını Güçlendirme Toplantısı" düzenledi. Başkent Şam’da düzenlenen "Parlamento Seçimlerinde Türkmen Varlığını Güçlendirme Toplantısı"na, ülkenin farklı illerinden Türkmen siyasi aktörler, kanaat önderleri ve toplum temsilcileri katıldı.

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu, eylül'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesi...

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Ukrayna ve Finlandiya liderleri güvenlik garantilerini görüştü
4
Gaziantep'te Cep Telefonu Satıcılarına Kaçakçılık Operasyonu
5
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
6
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi
7
Fatih'te silahla yaralama: Zanlı T.T. yakalandı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi