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Şam'da Suriyeliler, Rejim'in Yıkılışını ve Yeni Yılı Coşkuyla Kutladı

Suriyeliler, Şam'da Beşşar Esed rejiminin yıkılışını ve yeni yılı birlikte sevinçle kutladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 01:28
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 01:28
Şam'da Suriyeliler, Rejim'in Yıkılışını ve Yeni Yılı Coşkuyla Kutladı

Şam'da Coşku Dolu Kutlamalar

Şam'ın Bab Tuma bölgesinde akşam saatlerinden itibaren toplanan Suriyeliler, Beşşar Esed rejiminin yıkılışını ve yeni yılı büyük bir coşkuyla kutladı. Meydana gelen çok sayıda Suriye vatandaşı, üç yıldızlı özgür Suriye bayraklarını dalgalandırarak devrim şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Bariyerlerle Güvenlik Önlemleri

Suriye'deki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı ekipleri, kutlamaların yoğun geçtiği bölgelerde güvenlik amacıyla bariyerler kurarak bazı yolları trafiğe kapattı. Saatler gece yarısına geldiğinde meydanda patlatılan havai fişekler, Suriyelilerin sevinç çığlıklarıyla karşılandı; birçok kişi bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Ümit Dolu Gelecek Mesajları

Suriyeliler, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, 8 Aralık'ta Beşşar Esed'in rejiminin yıkılması ve 2025 ile ilgili duygularını paylaştı. Oğluyla birlikte kutlamalara katılan Reşa Kenan, "Mutluluğumuz tarif edilemez. 14 yıldır bu anı bekliyorduk, korkularımızdan kurtulduk. Elhamdülillah," ifadesini kullandı.

Ailesi ile kutlamalara katılan Fadi Vehb ise, "Bu yıl çok güzel, Allah bize bir iyilik yaptı. Bu sene inşallah daha iyi olacak," açıklamasında bulundu. Ayrıca, tüm soydaşlarına güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Yeni Suriye Umutları

Hama kentinden gelen çift Muhammed ve Heye el-Fadıl, 2025 yılına dair umutlarını dile getirdi. Muhammed, "Elhamdülillah, mutluyuz. Yeni Suriye’nin eskisinden daha iyi olmasını diliyoruz. Özgürlükleri nedeniyle büyük Suriye halkını tebrik ediyorum," dedi.

Yeni yılın korku mu yoksa umut mu taşıdığı sorusuna cevap veren Muhammed, "Tabii ki ümit taşıyoruz. Artık korku yok. Bugün biz hükümete bir şey olmasından korkuyoruz. İnşallah 2025 yılı barış ve sevgi yılı olur," şeklinde konuştu. Heye ise, 2025'in gelişinden mutluluk duyduğunu ve Türkçe "Teşekkürler" ifadesini kullandı.

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