Şam'daki Kimyasal Silah Saldırısı Mağdurlarından Hesap Sorma Gösterisi

Şam'da Kimyasal Silah Mağdurlarından Hesap Sorulması İçin Gösteri

Suriye’nin başkenti Şam’da, Baas rejimi güçlerinin kimyasal silah saldırılarının mağdurları, sorumlulardan hesap sorulması çağrısıyla bir araya geldi.

Demonstranlar, Emevi Meydanı’nda toplandı. Göstericiler, kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması adına dövizler açtı. Ellerinde, "Kimyasal katliam yapanlarla, toplu mezarlardan sorumlu katiller aynı", "Hesap sorulmadan toplumsal barış olmaz", "Doğu Guta’daki, Han Şeyhun’daki ve Han Hasal’daki katil aynı" ve "Suriyelilere karşı kimyasal silah kullananlardan hesap soracak yerel mahkemelerin kurulmasını istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan aktivistlerden Muhammed Selim Avvada, AA muhabirine, devrik rejim güçlerinin işlediği kimyasal silah saldırılarına dikkat çekmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Avvada, genel af ve toplumsal barışın katliamları unutturmak anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur, affı mümkün değildir." dedi. Gösteriye katılanların adalet aradığını belirten Avvada, "Buraya katılanların çoğu yakınlarını veya evlatlarını kaybedenlerden. Dolayısıyla suçluların yargılanmasını ve adaletin sağlanmasını talep etmeleri onların hakkıdır." şeklinde konuştu.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Hollanda’dan Suriye’ye gelen Vesim Arslan da kimyasal silah saldırısı mağdurlarına destek vermek için Emevi Meydanı’ndaydı. Arslan, Suriye’nin yeni dönemde uluslararası toplumun bir parçası olması gerektiğine vurgu yaparak, "Suçlular yargılanmalı. Hak, sahiplerine ulaşmalı." ifadelerini kullandı.