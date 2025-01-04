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Şam Havalimanı 7 Ocak'ta Uluslararası Uçuşlara Açılıyor

Şam Uluslararası Havalimanı, 7 Ocak'tan itibaren uluslararası uçuşlara kapılarını açacak.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:43
Şam Havalimanı 7 Ocak'ta Uluslararası Uçuşlara Açılıyor

Şam Havalimanı 7 Ocak'ta Kapılarını Açıyor

Suriye'nin başkenti Şam'daki Şam Uluslararası Havalimanı, 7 Ocak'tan itibaren uluslararası uçuşlara açılacağını duyurdu. Bu açıklama, Suriye Haber Ajansı (SANA) aracılığıyla yapıldı.

Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Heyeti'nden Açıklama

Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, havaalanının operasyonlarına yeniden başlaması için gerekli hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Salibi, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Halep Havalimanı ile Birlikte Yeniden Faaliyette

18 Aralık'ta yurt içi seferlere yeniden açılan Şam Havalimanı, ilk yolcu uçağını Halep Havalimanı'na göndermişti. Bu gelişmeler, Suriye'nin hava trafiğinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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