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Şampiyon Çeşme Galatasaray'ın Renklerine Büründü

Sinop'taki 'şampiyon çeşme', bu yıl Galatasaray'ın renkleriyle süslendi. Taraftarlar kutlamalarda coşku doluydu.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 16:17
Şampiyon Çeşme Galatasaray'ın Renklerine Büründü

Sinop'ta Şampiyonluk Kutlaması

Sinop'un Gerze ilçesinde her yıl Süper Lig şampiyonunun renklerine boyanan "şampiyon çeşme", bu sezon tekrar sarı kırmızıya büründü. General Osman Pamukoğlu Caddesi üzerinde bulunan bu tarihi çeşme, her yıl ülkemizin en üst düzey futbol liginde şampiyon olan takımın renkleriyle süsleniyor.

2024–2025 sezonunu Süper Lig Şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, taraftarları tarafından göz alıcı bir şekilde renklerine boyandı. Fırçaları alan Galatasaraylı futbolseverler, çeşmeye canlı bir görünüm kazandırmak için bir araya geldi.

Çeşme önünde bir araya gelen coşkulu taraftarlar, takımlarına destek vermek amacıyla tezahüratlar yaparak şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Çeşmeyi boyayan taraftarlardan Hakan Ünal, bu gelenek olan "şampiyon çeşme" uygulamasının Gerze'nin kültürel zenginliklerinden biri olduğuna dikkat çekti. Ünal, "Bu gururu, bir kez daha çeşmeyi Galatasaray renklerine boyayarak yaşıyoruz," şeklinde konuştu.

Sinop'un Gerze ilçesinde her yıl Süper Lig şampiyonunun renklerine boyanan "şampiyon çeşme" bu...

Sinop'un Gerze ilçesinde her yıl Süper Lig şampiyonunun renklerine boyanan "şampiyon çeşme" bu sezon yeniden sarı kırmızıya büründü.

Sinop'un Gerze ilçesinde her yıl Süper Lig şampiyonunun renklerine boyanan "şampiyon çeşme" bu...

Sinop'un Gerze ilçesinde her yıl Süper Lig şampiyonunun renklerine boyanan "şampiyon çeşme" bu sezon yeniden sarı kırmızıya büründü.

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