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Samsun 19 Mayıs Barajı'ndaki Su Miktarı 34 Milyon Metreküp

Samsun'daki 19 Mayıs Barajı'nda 34 milyon metreküp su bulunuyor. Modern sulama projeleri tarıma büyük katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 18:51
Samsun 19 Mayıs Barajı'ndaki Su Miktarı 34 Milyon Metreküp

Samsun 19 Mayıs Barajı'ndaki Su Durumu

Samsun'da yer alan 19 Mayıs Barajı'ndaki su seviyesinin yaklaşık 34 milyon metreküp olduğu bildirildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu su miktarı tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamak açısından büyük önem taşıyor.

Projenin Amaçları ve Önemli Rakamsal Veriler

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı açıklamada, barajın su kotunun 149,97 metre olduğunu vurgulayarak, yıllık içme ve sulama suyu ihtiyacının 31,27 milyon metreküp olduğunu ifade etti. Barajın, tarımda modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması, içme suyu temin edilmesi ve taşkın risklerinin kontrolü gibi önemli hedefleri bulunmaktadır.

Samsun Tarımının Geleceği

Balta, 19 Mayıs Barajı Sulaması projesinin bir parçası olarak, Samsun'da 76 bin 930 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanacağını belirtti. Bu projenin, hem yerel ekonomiye hem de çiftçilere büyük katkı sağlaması bekleniyor. Balta, "Çiftçilerimize bol ve bereketli sulama sezonu diliyoruz. Projenin tamamlanmasıyla, Samsun'da altı dekar başına 4 bin 430 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 310 milyon lira katkı ve 851 kişi için istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

Bu gelişmeler, Samsun'un tarımsal potansiyelini artırarak kentin kalkınmasına önemli bir ivme kazandıracaktır.

Samsun'da 19 Mayıs Barajı'nda yaklaşık 34 milyon metreküp su bulunduğu bildirildi.

Samsun'da 19 Mayıs Barajı'nda yaklaşık 34 milyon metreküp su bulunduğu bildirildi.

Samsun'da 19 Mayıs Barajı'nda yaklaşık 34 milyon metreküp su bulunduğu bildirildi.

Samsun'da 19 Mayıs Barajı'nda yaklaşık 34 milyon metreküp su bulunduğu bildirildi.

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