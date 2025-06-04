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Samsun Alaçam'da 23 Bin 800 Dekar Alanda Çeltik Hasadı Yapılıyor

Alaçam'da çeltik ekimi 23 bin 800 dekar alanda devam ediyor. Alaçam, Samsun'da çeltik üretiminde ikinci sırada yer alıyor.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 17:31
Samsun Alaçam'da 23 Bin 800 Dekar Alanda Çeltik Hasadı Yapılıyor

Alaçam'da Çeltik Üretimi Hızla Artıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde, yıllık çeltik ekimi için 23 bin 800 dekar alan kullanılmakta. Üreticiler, Kızılırmak Nehri'nin sularıyla beslenen tarım arazilerini traktörlerle hazırlarken, zirai dron teknolojisi sayesinde çeltik tohumlarını toprağa bırakıyor.

Çeltik Ekiminde Doyran Mahallesi Öne Çıkıyor

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, bölgedeki çeltik ekim faaliyetlerine dikkat çekerek, Doyran Mahallesi'nin önemli bir yer olduğunu ifade etti. Özdemir, "Bu yıl toplamda 23 bin 800 dekarda çeltik ekiminde bulunduk. Samsun'da çeltik üretiminde bu sayı ile ikinci sıradayız," dedi.

Alaçam Pirinci için Paketleme Tesisi Yolda

Başkan Özdemir, "Alaçam'da üretilen çeltiğin satışında zorluklar yaşıyoruz. Bu nedenle belediyemiz, bir paketleme tesisi kazandırmayı hedefliyor. Üretim yapmanın yanı sıra, ürünümüzü katma değerli fiyatlarla satmak çok önemli,” sözlerine ekledi. Alaçam, çeltik sayesinde yıllık 480 milyon lira ekonomik katkı sağlıyor.

Çeltik Rekoltesi Yükseliyor

Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez, çeltik rekoltesini artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Her yıl daha fazla verim almayı başardıklarını vurgulayan Sönmez, bu yıl hedefin 900 kilogramdan bir tona çıkmak olduğunu kaydetti.

Markalaşma Hedefi

Sönmez ayrıca, Alaçam pirincinin markalaşmadığına dikkat çekerek, "Bir çeltik fabrikası kurarak, Alaçam pirincini tüm Türkiye'de tanıtmak istiyoruz. Ürettiğimiz ürünleri markalaşamadığımız için yeterince değerlendiremiyoruz," diye vurguladı.

Yıllık 18-19 bin ton çeltik satışı yapan Alaçam, daha profesyonel bir yaklaşımla tarım faaliyetine yön vermeye devam ediyor.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 23 bin 800 dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştiriliyor. Alaçam...

Samsun'un Alaçam ilçesinde 23 bin 800 dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştiriliyor. Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 23 bin 800 dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştiriliyor. Alaçam...

Samsun'un Alaçam ilçesinde 23 bin 800 dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştiriliyor. Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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