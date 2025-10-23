Samsun Atakum'da 105 bin 279 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi — 5 Gözaltı

Samsun Atakum'da büyük uyuşturucu operasyonu: 105 bin 279 hap ele geçirildi

Operasyon detayları

Samsun'un Atakum ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda, belirlenen adreslerde ve şüphelilere ait araçlarda arama yapıldı.

Operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 51 gram kokain ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin araçlarında ise 105 bin 279 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltılar

Operasyon kapsamında H.E.A. (19), K.Ç. (20), M.D. (23), A.Y. (25) ve Ş.B. (26) olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

