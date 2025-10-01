Samsun Atakum'da Balkondan Hırsızlık: A.K. Tutuklandı

Samsun Atakum'da balkondan girilen 4 evden 70 bin lira değerinde eşya çalındı; şüpheli A.K. (39) yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:11
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un Atakum ilçesinde, balkondan girilerek gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının şüphelisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, farklı tarihlerde 4 eve balkondan girilerek toplam 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ile cep telefonu ve televizyon çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olayın Detayları

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüpheli A.K. (39)'nin il dışından gelerek Samsun'da hırsızlık yaptığını belirledi. Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yapılan aramada çalınan ürünler ele geçirildi.

Ele Geçirilen Eşyalar

Operasyonda ayrıca, başvurusu bulunmayan ancak çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon, elektrik süpürgesi, cep telefonu, altın kolye ve bileklik ile muhtelif ev eşyası ile hırsızlık esnasında kullanılan kıyafet ve tornavida da bulundu.

Soruşturma ve Adli Süreç

Gözaltına alınan şüphelinin, "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık" suçlarından da arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

İncelemelerde, şüphelinin olayları gerçekleştirmeden önce girebileceği evleri gözetleyip keşif yaptığı ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzünü gizlemeye çalıştığı anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

