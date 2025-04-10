Samsun Atakum'da İnşaat Yanında Yol Kısmen Çöktü

Samsun Atakum'da Yol Çökmesi Panik Yarattı

Samsun'un Atakum ilçesindeki Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı AFAD Kavşağı yakınlarında, bir inşaat alanının yanındaki yolda kısmen çökme olayı meydana geldi. Olay, bölge halkında endişeye yol açtı.

Olayın Detayları

Yolda meydana gelen çökme, inşaatın temeline doğru yaklaşık 10 metrelik bir toprak kaymasına neden oldu. Bu durum, çevredeki sürücüler için tehlike oluşturdu.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Bölgeye hemen polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında yolda trafiği kapatarak vatandaşların güvenliğini sağladı.

Bu olay, inşaat alanı çevresindeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, bu tür durumların tekrarlanmaması için gerekli incelemelerin yapılacağını duyurdu.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaat alanının yanındaki yolda kısmen çökme meydana geldi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaat alanının yanındaki yolda kısmen çökme meydana geldi.