Samsun Ayvacık'ta Silahlı Saldırı: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Olay, Ayvacık ilçesine bağlı Kazancılı Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen B.A. (26), saat 01.00 sıralarında eniştesi F.D. (32)'yi evinin önüne çağırarak konuşmak istediğini söyledi. F.D.'nin dışarı çıkmasının ardından B.A., yanında bulunan tabancayla F.D.'ye iki el ateş etti.

Karın bölgesinden vurularak ağır yaralanan F.D., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

Tedavi ve soruşturma

F.D.'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YARALI F.D.