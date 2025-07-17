Samsun Bafra'da 11 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Samsun Bafra'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyonda 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti ve satışını engellemeye yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

Operasyonun Detayları

Ekiplerin, ilçede belirlediği bir adrese düzenlediği operasyonda, büyük miktarda kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu esnada, olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı ve emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bafra'da gerçekleştirilen bu operasyon, kaçak akaryakıt ticareti ile mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.