Samsun Bafra'da Çukura Düşen Yavru Köpek Zabıta Tarafından Kurtarıldı

Olay ve müdahale

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bafra ilçesinde şiddetli rüzgarın etkili olduğu akşam saatlerinde, yol kenarındaki bir çukurdan gelen köpek seslerini fark etti. Ekipler hızla olay yerine intikal ederek yavru köpeği güvenli bir şekilde çukurdan çıkardı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi; müdahale kısa sürede ve koordineli bir şekilde gerçekleştirildi. Kurtarılan yavru köpek, ekiplerin gözetiminde güvenli bir alana alındı.

Belediyeden açıklama

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Mutlu son. Can dostumuz emin ellerde. Böyle güzel bir ekiple şehrimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Zabıta teşkilatımıza teşekkür ederiz"

Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların zabıta ekiplerine veya ilgili kurumlara haber vermesinin önemine dikkat çekti.

