Samsun Bafra'da Çukura Düşen Yavru Köpek Zabıta Tarafından Kurtarıldı

Samsun Bafra'da çukura düşen yavru köpek, Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından güvenli biçimde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 18:03
Samsun Bafra'da Çukura Düşen Yavru Köpek Zabıta Tarafından Kurtarıldı

Samsun Bafra'da Çukura Düşen Yavru Köpek Zabıta Tarafından Kurtarıldı

Olay ve müdahale

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bafra ilçesinde şiddetli rüzgarın etkili olduğu akşam saatlerinde, yol kenarındaki bir çukurdan gelen köpek seslerini fark etti. Ekipler hızla olay yerine intikal ederek yavru köpeği güvenli bir şekilde çukurdan çıkardı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi; müdahale kısa sürede ve koordineli bir şekilde gerçekleştirildi. Kurtarılan yavru köpek, ekiplerin gözetiminde güvenli bir alana alındı.

Belediyeden açıklama

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Mutlu son. Can dostumuz emin ellerde. Böyle güzel bir ekiple şehrimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Zabıta teşkilatımıza teşekkür ederiz"

Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların zabıta ekiplerine veya ilgili kurumlara haber vermesinin önemine dikkat çekti.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ ÇUKURA DÜŞEN BİR YAVRU KÖPEĞİ KURTARDI.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ ÇUKURA DÜŞEN BİR YAVRU KÖPEĞİ KURTARDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tatvan'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi: 20 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti
2
Denizli 2025'te PMP'de Türkiye Birincisi: 3 bin 378 Organ Bağışı
3
Oktay Yılmaz’dan Sert Tepki: "Bu saldırı demokratik değerlere aykırıdır"
4
Bozcaada ve Gökçeada Feribot Seferleri 7 Ocak 2026 İptal
5
29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok
6
Necmettin Nursaçan'ın Eşi Pakize Nursaçan Hayatını Kaybetti
7
Cizre'de İlk Revizyon Rinoplasti: Op. Dr. Savaş Gündüz Başarıyla Yaptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları