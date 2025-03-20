Samsun Bafra'da Depo Yangını: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İş yeri kullanılmaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:40
Samsun Bafra'da Depo Yangını: İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Samsun'un Bafra İlçesinde Depo Yangını Patlak Verdi

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan bir iş yerinin deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, İsmet Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde gerçekleşti. Yangın, kısa sürede dumanlarıyla çevredeki diğer iş yerlerine de sıçradı.

Olayın fark edilmesinin ardından, polisi ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yangının büyümemesi için çevredeki dükkânlar tahliye edilerek önlem alındı.

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınsa da, yaşanan felaket sonucunda iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin nedeni hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samsun'un Bafra ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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