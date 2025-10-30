Samsun Bafra'da geri dönüşüm fabrikasında yangın kontrol altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesindeki geri dönüşüm fabrikası yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME: Yangının kontrol altına alınması eklendi

Samsun'un Bafra ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisin diğer bölümlerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesinde 13 itfaiye aracı, 4 TOMA, 8 vidanjör ve 50 personel görev aldı. Ayrıca çok sayıda AFAD ve jandarma ekibi de olay yerinde bulundu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma ve atık malzemelerin boşaltılması çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

