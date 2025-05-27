Samsun Bafra'da Otomobil Tarlaya Devrildi: Sürücü Yaralı

Samsun Bafra'da Trafik Kazası

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Olayda 80 yaşındaki sürücü Fikri Ö. yaralandı.

Kaza Anı ve Müdahale

Fikri Ö. yönetimindeki 55 YE 676 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu üzerindeki Kelikler Mahallesi'nde kontrolünü kaybederek tarlaya devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine intikal etti.

Sürücüye İlk Yardım

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı ve kaza yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.