Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bafra'da jandarma operasyonunda 120 gram esrar, 26 kenevir, mühimmat ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:00
Jandarma ekipleri Sahilkent Mahallesi'nde operasyon düzenledi

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan Şahap B. (69), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bafra Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele kapsamında operasyon başlattı. Operasyon, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Sahilkent Mahallesi'nde şüphelinin ikametinde gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 120 gram kubar esrar, 26 kök kenevir bitkisi, 85 tabanca fişeği ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

