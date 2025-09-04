Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Operasyon ve ele geçirilenler

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma ve bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, Fener Mahallesi'nde M.N. (47), İ.N. (57) ile M.Ş.K'nin (36) adreslerinde ve arazilerinde arama yaptı.

Aramalarda ele geçirilenler: 2 bin 355 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi ve 2 sentetik ecza hapı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.N. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.N. ile M.Ş.K'nin işlemleri ise sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.