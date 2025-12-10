DOLAR
42,6 -0,04%
EURO
49,62 -0,11%
ALTIN
5.750,72 0,23%
BITCOIN
3.922.054,44 1,05%

Samsun Çarşamba'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Samsun Çarşamba'da pazar dönüşü bisikletle geçiş yapan 77 yaşındaki M.M., hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı; olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:41
Samsun Çarşamba'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Samsun Çarşamba'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Kaza ve ilk müdahale

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, pazar alışverişinden dönen M.M. (77), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol Işıklar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kavşaktan bisikletiyle geçmeye çalışan M.M. (77)'ye, İ.Ö. (53) idaresindeki 52 AAR 483 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, daha sonra Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İddialar ve soruşturma

Olayda, M.M.'nin kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı yönünde iddialar bulunuyor. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN 77 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ...

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN 77 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI İDDİA EDİLEN 77 YAŞINDAKİ BİSİKLETLİ...

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu
3
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri
4
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
5
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
6
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
7
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi