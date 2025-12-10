Samsun Çarşamba'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Kaza ve ilk müdahale

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, pazar alışverişinden dönen M.M. (77), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol Işıklar mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kavşaktan bisikletiyle geçmeye çalışan M.M. (77)'ye, İ.Ö. (53) idaresindeki 52 AAR 483 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, daha sonra Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İddialar ve soruşturma

Olayda, M.M.'nin kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı yönünde iddialar bulunuyor. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

