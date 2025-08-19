Samsun Çarşamba'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 2 Kişi Yaralandı
Ordu istikametinde gerçekleşen kaza Sebze Meyve Toptancı Hali yakınında meydana geldi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ordu istikametinde ilerleyen Mehmet Emin D. (20) idaresindeki 61 AFE 709 plakalı otomobil, Sebze Meyve Toptancı Hali yakınında, Halil K. (48) yönetimindeki 52 EC 561 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Zeynep D. (41) ve Neslihan İ. (40) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
