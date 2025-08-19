DOLAR
40,89 -0,01%
EURO
47,69 0,11%
ALTIN
4.361,38 0,44%
BITCOIN
4.639.635,76 2,41%

Samsun Çarşamba'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:45
Samsun Çarşamba'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

Samsun Çarşamba'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

Ordu istikametinde gerçekleşen kaza Sebze Meyve Toptancı Hali yakınında meydana geldi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu istikametinde ilerleyen Mehmet Emin D. (20) idaresindeki 61 AFE 709 plakalı otomobil, Sebze Meyve Toptancı Hali yakınında, Halil K. (48) yönetimindeki 52 EC 561 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Zeynep D. (41) ve Neslihan İ. (40) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL
2
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
3
Kastamonu Azdavay'da Yangın: 6 Samanlık ve Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
4
Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım
5
Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025
6
Elazığ'da 5. Keban Su ve Balık Festivali Sona Erdi
7
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı