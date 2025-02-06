Samsun'da 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Samsun'da Etil Alkol Operasyonu

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 1 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyon, merkez İlkadım ilçesi'nde, takip edilen bir minibüsün durdurulmasıyla başladı.

Araçta Yasa Dışı Ürün Bulundu

Minibüs üzerinde yapılan detaylı aramalarda, oldukça büyük miktarda etil alkol bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, ele geçirilen alkollü ürünlerin yasa dışı yollarla temin edildiği belirlendi.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında, M.K. (28) ve S.C.Ç. (31) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, operasyonun devam edeceğini ve yasa dışı alkol ticaretiyle mücadele çalışmalarının süreceğini duyurdu.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 1 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.