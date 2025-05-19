Samsun'da 106. Yılında Gösterişli Geçit Töreni

Samsun'da Unutulmaz Geçit Töreni

Samsun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının şehrine çıkışının 106. yıl dönümü dolayısıyla görkemli bir geçit törenine ev sahipliği yaptı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenmiş gemilerle yapılan tören, halkın büyük ilgisini çekti.

19 Mayıs Kutlamaları Çerçevesinde

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, Sahil Güvenlik ekipleri helikopterlerle etkileyici uçuş gösterileri gerçekleştirdi. Ardından, Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla donatılmış Sahil Güvenlik gemileri, deniz polisi botları, römorkörler, balıkçı gemileri, tekneler, yelkenliler ve yatlar, düzenlenen geçiş sırasında denizle buluştu.

Gözler, bu anlamlı anı kutlamak için sahilde toplanan Samsunlulara çevrildi. Etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 106. yılı etkinleri kapsamında, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlarla geçit töreni yapıldı. Samsunlular töreni sahilden izledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 106. yılı etkinleri kapsamında, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen gemi, bot ve yatlarla geçit töreni yapıldı. Samsunlular töreni sahilden izledi.