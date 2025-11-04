Samsun’da 11 Kasım’da 37 bin 380 Fidan Toprakla Buluşuyor

Samsun genelinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 19 lokasyonda toplam 37 bin 380 fidan dikilecek; etkinlikler 'Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan' sloganıyla yapılacak.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:00
Samsun’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 37 bin 380 fidan toprakla buluşacak

19 lokasyonda eş zamanlı dikim, hedef yeşil bir gelecek

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Samsun genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerle toplam 19 farklı lokasyonda 37 bin 380 adet fidan toprakla buluşturulacak.

Etkinlikler bu yıl "Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan" sloganıyla düzenlenecek. Düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakılması hedefleniyor.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ormanların bir ülkenin akciğerleri olduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

"Ormanlar; oksijenimizi üretir, su varlığımızı ve topraklarımızı korur, hava kirliliğini önler ve binlerce canlıya yuva olur. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras, yaşanabilir bir çevredir. Bu bilinçle ağaçlandırma çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."

Dikilecek fidanlarla toprağa can, geleceğe nefes olunacağını ifade eden yetkililer, çocuklar ve torunlara bırakılacak en kıymetli mirasın yeşil bir vatan olacağını belirtti.

Orman varsa hayat var, hayat varsa umut var mesajıyla düzenlenen etkinlikler, Samsun'da doğaya ve çevreye olan duyarlılığı artırmayı amaçlıyor.

