Samsun'da 12 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A. yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 23:27
Samsun'da 12 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da, 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, İ.A., emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sıkı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hüküm giyen İ.A., yapılan operasyon sonucunda ele geçirildi.

Yapılan araştırmalara göre, İ.A. aynı zamanda basit yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, parada sahtecilik ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından da aranmaktaydı.

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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