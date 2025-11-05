Samsun'da 12 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan A.D. yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan toplam 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D., İlkadım İlçe Emniyet ekiplerinin takibi sonucu yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:10
Samsun'da 12 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan A.D. yakalandı

Samsun'da 12 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan A.D. yakalandı

İlkadım ekiplerinin takibi sonucu yakalama

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yapılan incelemelerde şahsın A.D. olduğu belirlenirken, haklarında kesinleşmiş cezalar şu şekilde saptandı: bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, kamu malına zarar verme suçundan 10 ay, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 6 ay 7 gün ve yine bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Şahıs, ekipler tarafından yakalanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

SAMSUN'DA 12 YIL 9 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN BİR KİŞİ POLİSİN TAKİBİ SONUCU...

SAMSUN'DA 12 YIL 9 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI BULUNAN BİR KİŞİ POLİSİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Bozkurt'ta 3 Gündür Kayıp Anne ve Oğul: Sis Altında 16 km'lik Arama Sürüyor
7
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi