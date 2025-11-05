Samsun'da 12 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan A.D. yakalandı

İlkadım ekiplerinin takibi sonucu yakalama

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yapılan incelemelerde şahsın A.D. olduğu belirlenirken, haklarında kesinleşmiş cezalar şu şekilde saptandı: bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, kamu malına zarar verme suçundan 10 ay, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 6 ay 7 gün ve yine bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Şahıs, ekipler tarafından yakalanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

