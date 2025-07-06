DOLAR
39,81 0%
EURO
46,9 0%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.330.498,63 -0,63%

Samsun'da 1232 Sentetik Ecza Hapıyla Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1232 sentetik ecza hap ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 17:52
Samsun'da 1232 Sentetik Ecza Hapıyla Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1232 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Yapılan çalışma, uyuşturucu satışı yapan şüphelere yönelik olarak organize edildi. Ekiplerin titiz takibi sonucunda, Ö.S. (25) isimli zanlının üzerinde gerçekleştirilen aramada, 1232 adet sentetik ecza hap bulunmuştur.

Ele geçirilen haplarla ilgili olarak yapılan operasyon sonrasında, zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü ve işlemlere başlandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1232 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1232 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Göynük'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
2
Aydın Bozdoğan'da Tarım Alanında Yangın: Müdahale Sürüyor
3
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Samsun'da 1232 Sentetik Ecza Hapıyla Uyuşturucu Operasyonu
5
Mersin'de Tırla Çarpışan Hafif Ticari Araçta 5 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Pençe-Kilit Harekatı'nda Metan Gazı Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu
7
Kocaeli'de Ağaç Dalı Düşmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz