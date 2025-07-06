Samsun'da 1232 Sentetik Ecza Hapıyla Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1232 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Yapılan çalışma, uyuşturucu satışı yapan şüphelere yönelik olarak organize edildi. Ekiplerin titiz takibi sonucunda, Ö.S. (25) isimli zanlının üzerinde gerçekleştirilen aramada, 1232 adet sentetik ecza hap bulunmuştur.

Ele geçirilen haplarla ilgili olarak yapılan operasyon sonrasında, zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü ve işlemlere başlandı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1232 sentetik ecza hap ele geçirildi.