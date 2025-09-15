Samsun'da 15.908 Uyuşturucu Hap Çuvallarda Gizlenmiş Bulundu

Samsun İlkadım'da düzenlenen operasyonda çatı katındaki çuvalların içinde 15 bin 908 sentetik ecza ele geçirildi, M.E.B. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 12:48
Samsun'da 15.908 Uyuşturucu Hap Çuvallarda Gizlenmiş Bulundu

Samsun'da 15.908 uyuşturucu hap çuvallarda gizlenmiş bulundu

İlkadım'daki operasyonda şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığının tespit edildiği M.E.B. (21) isimli şüphelinin ikametinde operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, çatı katında çuvalların içine gizlenmiş 15 bin 908 sentetik ecza bulundu. Ele geçirilen haplar, emniyetteki işlemler için kayıt altına alındı.

Gözaltına alınan M.E.B. hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 15 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA'dan Bosna Hersek'e Mesleki Eğitim Desteği: 7 Binden Fazla Genç
2
Costa: Gazze'de Derhal Ateşkes, Batı Şeria'da Yasa Dışı Yerleşimler Durdurulmalı
3
Tarım Desteklerine Dev Zam: Ödemeler %27 Artırıldı — 1 Ocak 2026'da Yürürlükte
4
Bolu'da Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesi Yüzde 22'ye Düştü
5
Büyükelçi Küçükyılmaz: Türkiye-Cezayir İlişkileri 10 Milyar Dolara Taşınacak
6
Türkiye'de AFAD gönüllülük seferberliği 1 milyon 603 bin 900'e ulaştı
7
Erdoğan Katar'a Gitti: İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne Katılım

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü