Samsun'da 15.908 uyuşturucu hap çuvallarda gizlenmiş bulundu

İlkadım'daki operasyonda şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığının tespit edildiği M.E.B. (21) isimli şüphelinin ikametinde operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, çatı katında çuvalların içine gizlenmiş 15 bin 908 sentetik ecza bulundu. Ele geçirilen haplar, emniyetteki işlemler için kayıt altına alındı.

Gözaltına alınan M.E.B. hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

