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Samsun'da 153 Çözüm Merkezi ile Sorunlar Kolayca Çözülüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 153 Çözüm Merkezi sayesinde vatandaşların sorunlarına hızlı ve etkili yanıt veriyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:25
Samsun'da 153 Çözüm Merkezi ile Sorunlar Kolayca Çözülüyor

Samsun'da 153 Çözüm Merkezi ile İletişim Kolaylaştı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla vatandaşların sorunlarına hızlı ve etkin çözümler sunmaktadır. Bu merkez, sosyal tesislerden SASKİ'ye, sosyal yardımlardan yol yapım çalışmalarına kadar pek çok alanda talep, şikayet ve önerilerin iletilmesine olanak tanır.

7/24 Hizmet Anlayışı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 153 Çözüm Merkezi, her zaman hizmet vermek için hazır bulunmaktadır. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehirdeki hizmet anlayışlarını şu şekilde özetledi: "Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insanımızın mutluluğu var."

Doğan, ayrıca, vatandaşlarla iletişim kurmanın önemine değinerek, anketler yoluyla halkın görüşlerinin alındığını vurguladı:

"Telefonla ya da yüz yüze anket çalışmaları yaparak vatandaşları sürecin ve çözümün paydaşı yapıyoruz."

Bu çalışmaların, 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla yapıldığını ifade eden Doğan, "153 Çözüm Merkezi, vatandaşla Büyükşehir Belediyesi arasında köprü vazifesi görüyor," dedi.

Turizm Hizmetleri de Merkezde

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmetler tek bir numara altında toplanmış durumda. Örneğin, Samsun-Çarşamba havalimanına ulaşım hizmeti sağlayan SAMAIR adına rezervasyon işlemleri de buradan gerçekleştiriliyor. Ayrıca, 7'den 70'e herkesin turizm bölgelerine rahatça ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Odak Samsun Turizm Otobüsleri için rezervasyon işlemleri de yine 153 Çözüm Merkezi üzerinden yapılmaktadır.

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