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Samsun'da 154 Bin Lira Değerinde Bakır Çalan Hırsız Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bakır hırsızlığı yapan 46 yaşındaki C.S. yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:54
Samsun'da 154 Bin Lira Değerinde Bakır Çalan Hırsız Yakalandı

Samsun'da Hırsızlık Olayı: 154 Bin Lira Değerinde Bakır Eşya Çalındı

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde, 154 bin lira değerinde bakır çalan bir hırsız yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, iki ikametten toplam bu değerde bakır eşya ve kablo çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Hırsızlık Şüphelisi C.S. Gözaltına Alındı

Ekipler, gerçekleştirdiği teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda hırsızlığı C.S (46) isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Hemen bir operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi "evden hırsızlık ve mala zarar verme" suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama Süreci

C.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, güvenlik birimlerinin hırsızlıkla mücadele konusundaki kararlılığının bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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