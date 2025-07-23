Samsun'da 16 Bin 800 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Bin 800 Hap Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleşen bir uyuşturucu operasyonunda, 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda takip ettikleri bir kamyonu İlkadım ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan detaylı arama sonucunda, uyuşturucu nitelikli hapların bulunduğu ortaya çıktı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.E. (29) ve C.K. (47), emniyet birimlerine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, operasyonun şehirdeki uyuşturucu ticaretine darbe vurduğu belirtildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 bin 800 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.