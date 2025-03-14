Samsun'da 18 Bin 800 Makaron ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçakçılığa Geçit Yok

Samsun'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile 18 bin 800 makaron ve önemli miktarda kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonu düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, edindikleri istihbarat doğrultusunda merkez İlkadım ilçesinde bulunan bir iş yerine baskın yaptı.

Yapılan aramada, 30 kilogram açık kaçak tütün ve bir sigara sarma makinesi de bulundu. Bu operasyon sırasında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bu tür düzenlemelerle, kaçakçılığın önüne geçmeyi amaçlayan emniyet güçleri, halk sağlığını koruma adına önemli bir adım atmış oldu.

Samsun'da 18 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), 30 kilogram açık kaçak tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.