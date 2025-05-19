Samsun'da 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

19 Mayıs'ın Anlamı ve Önemi

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamalar, Samsun İlkadım Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikler ve Konuşmalar

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günde yeni bir güneş doğduğunu vurguladı. Vali Tavlı, "Müreffeh Türkiye Cumhuriyeti hedefine ulaşmak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için gençlerimizle çalışmayı sürdüreceğiz," dedi.

Gençlerin Rolü

Tavlı, 19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmesinin tesadüf olmadığını ifade ederek, "Biliyoruz ki 19 Mayıs 1919'da atılan ilk adımın ön safta neferleri yine gençlerimizdi," açıklamalarında bulundu.

Simge Tören ve Kültürel Gösteriler

Konuşmaların ardından, sivil toplum kuruluşları tarafından Selanik'ten ve Çanakkale'den getirilen topraklar ile Türk bayrağı, Vali Tavlı'ya teslim edildi. Ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Danslar Topluluğu, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nin zeybek ekibi, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları gösteri sundu.

Katılımcılar

Programa, AK Parti Samsun Milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve daha birçok değerli katılımcı yer aldı. Ayrıca gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar etkinlikte buluştu.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı kutlanıyor. Samsun İlkadım Atletizm Pisti'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı kutlanıyor. Samsun İlkadım Atletizm Pisti'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.