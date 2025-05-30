Samsun'da 2 Milyon 260 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçakçilik Operasyonu: 2 Milyon 260 Bin Makaron Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, 2 milyon 260 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, takip edilen bir minibüs durdurularak arama yapıldı. Yapılan detaylı incelemede, aracı içinde bu kadar yüksek miktarda kaçak makaron bulundu.

Ele geçirilen malzemeler, piyasa değeri açısından oldukça dikkat çekici bir rakama ulaşıyor. Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelilerin, emniyet birimleri tarafından sorgulanacağı öğrenildi.

Bu tür operasyonların, kaçakçılığı önlemeye yönelik kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 260 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 260 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.