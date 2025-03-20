Samsun'da 2 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:50
Samsun'da 2 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Büyük Etil Alkol Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 2 ton etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, izleyerek durdurdukları kamyonda yaptıkları aramada bu büyük miktardaki alkolü buldu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonda, yasa dışı alkol satışı yaptığı belirlenen M.K. (27) ile S.C.Ç. (30) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce 6 Şubat tarihinde, İlkadım ilçesinde düzenlenen bir operasyonda 1 ton etil alkol ile yakalandıkları ve serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Bu tür operasyonlar, halk sağlığını koruma amaçlı olarak düzenlenmeye ve kaçakçılıkla mücadelenin sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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