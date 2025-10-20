TBB Ekim Meclisi: 2026 Gelir Bütçesi 3 milyar 510 milyon 312 bin 500 lira

TBB Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) ekim ayı olağan meclis toplantısı, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Toplantıya belediye başkanları ile TBB meclisi üyeleri katıldı.

Gündem Başlıkları

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda "2026 Yılı Performans Programı" ve "2026 Mali Yılı Bütçesi", "Avrupa Komisyonu ile Şartlı Bağış Anlaşması için Yetki Verilmesi" ve "Boş Kadro Derece Değişikliği" konuları görüşüldü.

Seçer'in Değerlendirmeleri

Toplantıda konuşan Seçer, birliğin önemli görevler üstlendiğini ve bu görevlerin yerine getirilmesinin belediyelerin daha kaliteli hizmet sunmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Gazze'de yaşanan soykırıma değinen Seçer, katliamın görmezden gelinemeyeceğinin altını çizdi ve birlik olarak Gazze'nin ihyası için yapılabilecekler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Bütçe hazırlarken performans esaslı program yapmanın önemine işaret eden Seçer, "Stratejik plana bağlı olmamız gerekiyor. Gemiyi karaya oturtmadan seyir halinde yol almasını sağlıyorsak bu prensipler dahilinde bütçeleri yapmamız gerekiyor. Biz de öyle yaptık." dedi. Seçer, bu yılki bütçe hazırlıklarında sadece araç ve malzeme desteğini değil, afet bölgeleri, kuraklık, iklim değişikliği ve kadınlarla ilgili hibe imkanlarının da gündeme alındığını belirtti.

Tutuklu Belediye Başkanlarına İlişkin Değerlendirme

Tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanlarına ilişkin konuşan Seçer, bu tür gelişmelerin yalnızca belediye başkanlarını değil belediyede çalışan ve halka hizmetle yükümlü mesai arkadaşlarının motivasyonunu da etkilediğini söyledi. Seçer, ayrıca bu durumun belediye başkanlarının toplum karşısında itibarını zedelediğini değerlendirdi.

Bütçe Kararı

Gündem maddelerine ilişkin sunumların ardından TBB'nin 2026 yılı gelir bütçesi 3 milyar 510 milyon 312 bin 500 lira olarak belirlendi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in başkanlığındaki toplantıya, belediye başkanları ile TBB meclisi üyeleri katıldı.Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, "2026 Yılı Performans Programı" ve "2026 Mali Yılı Bütçesi", "Avrupa Komisyonu ile Şartlı Bağış Anlaşması için Yetki Verilmesi" ve "Boş Kadro Derece Değişikliği" konuları görüşüldü.