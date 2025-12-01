Samsun'da 20 Yaşındaki Genç Kız 4. Kattan Atladı: 2 Gözaltı

Samsun'da 20 Yaşındaki Genç Kız 4. Kattan Atladı: 2 Kişi Gözaltında

İlkadım Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda Z.U hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Z.U, amcasına ait evin 4'üncü katındaki mutfak penceresinden atlayarak ağır yaralandı.

Genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla bağlantılı olarak, biri 18 yaşından küçük olmak üzere 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

