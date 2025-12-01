Samsun'da 20 Yaşındaki Genç Kız 4. Kattan Atladı: 2 Gözaltı

Samsun'da 20 yaşındaki Z.U, amcasının evinin 4. katından düşerek hayatını kaybetti; biri 18 yaşında iki kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:09
İlkadım Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda Z.U hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki Z.U, amcasına ait evin 4'üncü katındaki mutfak penceresinden atlayarak ağır yaralandı.

Genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla bağlantılı olarak, biri 18 yaşından küçük olmak üzere 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

