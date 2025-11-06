Samsun'da 2025'te Açık Kapı'ya 3 bin 222 Başvuru Sonuçlandı

Samsun Valiliği ve ilçe birimlerine 2025'te yapılan 3 bin 222 Açık Kapı başvurusunun tamamı sonuçlandırıldı; Vali Orhan Tavlı çalışmaları inceledi.

Samsun'da 2025'te Açık Kapı Başvurularının Tamamı Sonuçlandı

Başvuru sayısı ve sonuç

Samsun Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile ilçe kaymakamlıklarında kurulan Açık Kapı bürolarına 2025 yılı içinde toplam 3 bin 222 vatandaş başvuruda bulundu. Yapılan başvuruların tamamı sonuçlandırıldı.

Vali ve yetkililerin değerlendirmesi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Emin Çolak, Açık Kapı Şube Müdürü Kenan Akçay ve personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kapsam ve başvuru yöntemleri

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlarla en üst düzeyde iletişim kurulması ve taleplerin etkin, hızlı şekilde sonuçlandırılması amacıyla başlatılan Açık Kapı Projesi kapsamında Samsun Valiliği ile Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Vezirköprü ilçelerindeki birimlere yapılan tüm başvurular neticelendirildi.

Vatandaşlar, Açık Kapı'ya valilik ve kaymakamlıkların giriş katlarında bulunan birimlere giderek ya da "acikkapi.gov.tr" adresi ve mobil uygulama üzerinden başvuru yapabiliyor.

