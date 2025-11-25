Samsun'da 25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık ve El Emeği Sergisi

Samsun'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 25 Kasım kapsamında AVM meydanında farkındalık etkinliği ve el emeği sergisi düzenledi; yetkililer katıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:51
Samsun'da 25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık ve El Emeği Sergisi

Samsun'da 25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık ve El Emeği Sergisi

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından AVM meydanında düzenlenen etkinlikte, kamu kurumları, STK’lar, kadın kooperatifleri ve kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

Açılış töreni

Serginin açılışını Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü birlikte gerçekleştirdi.

Açıklama ve amaç

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sultan Bulut etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada:

Ülkemizde ve dünyada 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak her yıl kutlanıyor. Biz de bu amaçla farkındalık oluşturmak ve kadınları güçlendirmek için etkinlik düzenledik. Kadınlarımızın 6284 sayılı Kanun çıktıktan sonra bir takım kazanımları oldu. Bu kapsamda Türkiye genelinde şiddete izleme ve önleme merkezleri açıldı. Ayrıca emniyet müdürlükleri içerisinde aile içi şiddet büroları oluşturuldu. Bizler de bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de farkındalık amaçlı kamu kurumları tanıtım yapıyor. STK’lar, kadın kooperatifleri ve kadın kursiyerlerin el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlar da var. Sergimiz, akşama kadar açık olacak. Hava muhalefeti nedeniyle etkinliğimizi 1 gün olarak düzenledik ancak kadına yönelik şiddeti önleme farkındalık çalışmalarımız yıl boyunca sürüyor

Katılım ve ilgi

Sergi ve stantlar bir gün boyunca açık kaldı ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

SAMSUN’DA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI...

SAMSUN’DA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ VE EL EMEĞİ SERGİSİ DÜZENLEDİ.

SAMSUN’DA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek
2
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a Özel Duygusal Kısa Film
3
25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli
4
Çavuşoğlu: Kadına Yönelik Şiddet Dünyanın Ortak Meselesidir
5
Başkan İbrahim Gül'ün Acı Günü: Annesi Sabahat Bayraktar Gül Uğurlandı
6
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Depremi: Ağır Hasarlı Binaların Yıkımı Sona Yaklaştı
7
Sakarya'da Şaşırtan Gösteri: Operatör Kurtarıcının Üzerine 3 Çekici Yükledi

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat