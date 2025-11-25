Samsun'da 25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık ve El Emeği Sergisi

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından AVM meydanında düzenlenen etkinlikte, kamu kurumları, STK’lar, kadın kooperatifleri ve kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

Açılış töreni

Serginin açılışını Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü birlikte gerçekleştirdi.

Açıklama ve amaç

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sultan Bulut etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada:

Ülkemizde ve dünyada 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak her yıl kutlanıyor. Biz de bu amaçla farkındalık oluşturmak ve kadınları güçlendirmek için etkinlik düzenledik. Kadınlarımızın 6284 sayılı Kanun çıktıktan sonra bir takım kazanımları oldu. Bu kapsamda Türkiye genelinde şiddete izleme ve önleme merkezleri açıldı. Ayrıca emniyet müdürlükleri içerisinde aile içi şiddet büroları oluşturuldu. Bizler de bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de farkındalık amaçlı kamu kurumları tanıtım yapıyor. STK’lar, kadın kooperatifleri ve kadın kursiyerlerin el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlar da var. Sergimiz, akşama kadar açık olacak. Hava muhalefeti nedeniyle etkinliğimizi 1 gün olarak düzenledik ancak kadına yönelik şiddeti önleme farkındalık çalışmalarımız yıl boyunca sürüyor

Katılım ve ilgi

Sergi ve stantlar bir gün boyunca açık kaldı ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

