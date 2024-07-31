Samsun'da 25 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Ele Geçirildi

Samsun'da Yakalama Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, geçtiğimiz günlerde 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Gözaltına Alınan Hükümlü Hakkında Bilgiler

İl Emniyet Müdürlüğü Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde aranan kişilere yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi. Yürütülen Operasyonda Hükümlü Ele Geçirildi

Operasyon sırasında A.K. (28) isimli şahıs, uyuşturucu ticareti, yağma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi suçlardan 25 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilerek saklandığı yerde yakalandı. Hükümlü, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.