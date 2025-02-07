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Samsun'da 3,5 Kilogram Esrar ve Silah Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde çöp poşetine gizlenmiş 3,5 kilogram esrar bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:16
Samsun'da 3,5 Kilogram Esrar ve Silah Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonrası çöp poşetine saklanmış 3,5 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 41 yaşındaki M.P'nin Atakum ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, evin iç ve dış alanlarında çöp poşetine gizlenmiş esrar ile birlikte ruhsatsız bir tabanca, pompalı tüfek ve toplamda 6 fişek bulundu.

Gözaltına alınan çevredekilerin de dikkatini çeken şüpheli, emniyete götürüldü. Yetkililer, operasyonların devam edeceğini açıkladı.

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